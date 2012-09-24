〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两年低点,因库存增加和美国大豆下挫

路透新加坡9月24日电---马来西亚棕榈油期货周一大跌至两年最低水准,受累于库存上升和大豆价格骤降.

在一植物油大会上,业界分析师们的观点偏空也令棕榈油价格承压.自今年年初以来,棕榈油价格已下降了近17%,为2008年以来最差表现.

指标12月棕榈油期货FCPOc3收低4.2%,至每吨2,646林吉特(862美元),自日内低位2,577林吉特反弹,后者亦是2010年9月迄今低点.