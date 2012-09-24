〔中国经济〕四川省推3.67万亿重大项目,鼓励民间投资参与--电台

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透北京9月24日电---中国地方政府为经济稳增长续推大规模投资计划.据中国中央人民广播电台周一报导,四川省周一召开重大项目投资会,共推出2,242个重大项目,投资总额3.67万亿元人民币.
报导援引四川省发改委主任唐利民介绍说,这些项目鼓励民间投资参与,四川省将为民间资本投资提供服务和指导.
这2,242个重大项目中,重大基础设施项目639个,主要包括水利、农业、交通、城市基础设施和园区基础设施,总投资14,866亿元.重大产业项目1,253个,主要包括战略新兴产业、有特色产业、能源、现代服务业等方面,总投资18,035亿元.重大民生工程及社会事业项目317个,总投资3,683亿元.重大省台建设和环境保护项目33个,总投资110亿元.
受此消息影响,周一四川铁路基建相关股票大幅上涨,太原重工(600169.SS)涨停,中铁二局(600528.SS)、晋西车轴(600495.SS)、晋亿实业(601002.SS)等个股大幅走高.
在中国经济下行压力并未减轻的大背景下,地方版"稳增长"举措密集出台,涉及投资额动辄上万亿元.已公布的地区包括重庆市、贵州省、湖南省长沙市等.(请点选背景资料:中国已公布的地方版"稳增长"举措一览[ID:nSB1739488]
本月初,中国国家发改委先后批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目,以及13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488](完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。