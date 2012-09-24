〔国际油市〕亚洲柴油升水微跌,但越南现货需求限制跌势

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透新加坡9月24日电---亚洲高硫柴油升水周一微跌,业内消息人士称越南的现货需求令跌势受限.
路透数据显示,含硫0.5%的柴油现货升水小跌0.05美元,至每桶较新加坡报价升水0.63美元的三日低点.
交易商表示,大型油企BP和壳牌石油(Shell)提供的高硫柴油船货升水偏低,或意在与其向澳洲运送的柴油实货的进行对冲,但这无法被证实.
交易商补充道,BP两周内买入第三批含硫10ppm的柴油船货,可能会在10月弥补澳洲的缺口.
越南的NamViet Oil Refinery和Petrochemicals JSC在现货市场中寻求3万吨含硫0.25%、10-12月交付的柴油,令柴油价格跌势受限.
虽然这符合该公司的常规进口量,但另一越南进口商Petrolimex很快将公布第四季定期柴油需求,可能提振价格.
交易商表示,东非国家从法国石油公司道达尔(Total)、Addax和Galana买入24.4万吨含硫500ppm的柴油,每吨较中东报价升水介于28.57美元至36.39美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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