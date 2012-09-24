〔国际油市〕亚洲燃料油市场料走软,受中国经济放缓拖累

路透新加坡9月24日电---亚洲燃料油市场料将走软,人们对中国经济放缓的忧虑加剧,料将抑制中小型炼厂对残余燃料油(residual fuel)的需求.

交易商预计,10月对燃料油的采购量可能最多下降40%.

"目前还不能肯定,但稍早的信号显示,10月需求将不会旺盛,"新加坡一燃料油交易商称.

交易商预计全球第二大石油消费国--中国的9月燃料油采购量将为180至200万吨.

9月采购量主要是受馏分油需求的带动.

"炼厂买进燃料油以分离出柴油,利润率不错,但我认为将来情况不会持续下去,"一交易商称.

"中国工业活动也出现放缓迹象,这会影响中国对柴油的需求,"其表示.

"我们可能将看到低硫燃料油升水上升,但我们首先要看到实际成交量上升,这是目前利空市场的支撑因素."令一交易商称.(完)