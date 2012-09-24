〔国际油市〕亚洲燃料油市场料走软,受中国经济放缓拖累

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透新加坡9月24日电---亚洲燃料油市场料将走软,人们对中国经济放缓的忧虑加剧,料将抑制中小型炼厂对残余燃料油(residual fuel)的需求.
交易商预计,10月对燃料油的采购量可能最多下降40%.
"目前还不能肯定,但稍早的信号显示,10月需求将不会旺盛,"新加坡一燃料油交易商称.
交易商预计全球第二大石油消费国--中国的9月燃料油采购量将为180至200万吨.
9月采购量主要是受馏分油需求的带动.
"炼厂买进燃料油以分离出柴油,利润率不错,但我认为将来情况不会持续下去,"一交易商称.
"中国工业活动也出现放缓迹象,这会影响中国对柴油的需求,"其表示.
"我们可能将看到低硫燃料油升水上升,但我们首先要看到实际成交量上升,这是目前利空市场的支撑因素."令一交易商称.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。