〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在高位,受北亚需求支撑

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透新加坡9月24日电---亚洲石脑油价格周一处在三日高位每吨948.50美元.裂解价差继续上扬至约一周半高位每吨123.50美元,受益于北亚的需求.
台湾台塑石化可能在市场上求购11月上半月的重石脑油.
另一方面,韩国湖南石油化学已购买了7.5万吨11月上半月到岸的公开规格石脑油,购买价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约10.50美元.
交易员表示,10月亚洲获得的欧洲石脑油不太可能达到9月的水平.
一位在新加坡的交易员说:"欧洲升水坚挺,因此欧洲至亚洲的套利活动没有多大的动力."
迄今为止,下月亚洲料能够接受的欧洲石脑油逾35万吨,本月则为80万吨.
套利船货的下降将抵消印度下月出口的增加,10月印度的出口料为75万吨,9月则为约53万吨.
亚洲汽油裂解价差触及一个月高位每桶11.20美元,受需求的支撑.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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