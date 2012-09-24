〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在高位,受北亚需求支撑

路透新加坡9月24日电---亚洲石脑油价格周一处在三日高位每吨948.50美元.裂解价差继续上扬至约一周半高位每吨123.50美元,受益于北亚的需求.

台湾台塑石化可能在市场上求购11月上半月的重石脑油.

另一方面,韩国湖南石油化学已购买了7.5万吨11月上半月到岸的公开规格石脑油,购买价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约10.50美元.

交易员表示,10月亚洲获得的欧洲石脑油不太可能达到9月的水平.

一位在新加坡的交易员说:"欧洲升水坚挺,因此欧洲至亚洲的套利活动没有多大的动力."

迄今为止,下月亚洲料能够接受的欧洲石脑油逾35万吨,本月则为80万吨.

套利船货的下降将抵消印度下月出口的增加,10月印度的出口料为75万吨,9月则为约53万吨.

亚洲汽油裂解价差触及一个月高位每桶11.20美元,受需求的支撑.(完)