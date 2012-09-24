〔美国热股〕苹果代工商富士康工厂发生群殴事件,苹果股价下跌

路透9月24日电---台湾富士康科技集团位于山西太原的工厂,周日晚间因员工个人冲突升级成为涉及2,000名工人的群殴事件,致使40人受伤.富士康已经关闭该厂.

上述工厂雇用约7.9万名员工,主要生产汽车电子零件、消费电子零件和精密模具.一名员工告诉路透,该厂也生产并组装苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机零件.[ID:nST0556737]

苹果股价周一跌1.66%,报688.35美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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