〔美国热股〕报导称美国环保机构对雪佛龙展开调查

路透9月24日电---据周日的旧金山纪事报(San Francisco Chronicle)报导,美国环境保护机构正在对石油公司雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在旧金山湾地区Richmond炼厂可能的违法行为进行调查.
雪佛龙股价周一早盘涨0.4%,报118.26美元.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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