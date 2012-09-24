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债券 | 2012年 9月 24日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.110%,投标倍数为4.35

路透华盛顿9月24日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.110

中值 0.105

低值 0.085

投资 0.112

价格 99.972194

高值得标比率 57.68%

投标倍数 4.35

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,389,100

总投标 139,328,545,100

竞争性投标得标 30,361,439,000

非竞争性投标得标 670,650,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/27

到期日 2012/12/27

CUSIP码 9127956Y2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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