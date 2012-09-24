〔欧元债市〕德债价格上涨,经济增长及西班牙担忧提供支撑

* 德国9月Ifo企业景气判断指数不及预期,德债期货上涨

* 西班牙表示不急于求助

* 穆迪料本周完成西班牙债信评估

路透伦敦9月24日电---德国政府公债价格周一上涨,之前公布的德国9月Ifo企业景气判断指数不及预期.由于西班牙不愿寻求援助,使投资者感到不安,德债价格近期可能继续小幅上涨.

疲弱的Ifo企业景气判断指数加剧担忧了德国经济无法避免欧债危机影响的担忧,打击了欧元,并提振了对德债等避险资产的买需.

消息人士告诉路透,西班牙一直在讨论一系列改革举措,这些举措将在本周稍晚被纳入预算法案中,该法案将成为未来纾困协议的基础.

西班牙经济部长德金多斯周六说,西班牙不会匆促向外部寻求援助来为其债务融资.[ID:nST0556611]

欧洲官员也表示,他们预计西班牙在Galicia地区10月21日的选举之前不会寻求援助.这将检验市场对不确定性拖延不决的耐心.

"如果他(首相拉霍伊)观望得太久,公债收益率(殖利率)将会再次上涨,他会很快介入,并寻求援助,"KBC策略师Piet Lammens表示."我希望这种事情不会发生,因为这会打击信心."

德债期货FGBLc1日内上涨40个跳动点,结算价报140.40.一名交易商称,西班牙在寻求纾困时间上没有任何表态,可能使德债期货测试139.5-140.5区间的顶部.

**评级下调的威胁**

西班牙公债收益率ES10YT=TWEB微跌,但成交量较少,投资者选择了流动性更好的德国公债,这反映出他们对西班牙不确定性的担忧.

此外,穆迪本周稍晚将把西班牙债信评级降至垃圾级别的阴影也笼重压该国公债.

不过其他两大评级机构仍给予其投资级别评级,而且许多公债由国内投资者持有,分析师表示,一旦穆迪下调其评级,大幅下跌的风险有限.

许多市场人士对西班牙短期公债的青睐度胜过长期公债,因为欧洲央行曾发出信号,将购买三年期以下的公债.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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