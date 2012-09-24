〔英国债市〕追随德债涨势上扬,新通膨保值公债发售前涨势受限

路透伦敦9月24日电---英国公债价格周一追随德债涨势上扬,之前德国公布的9月Ifo企业景气判断指数不及预期,使已经为西班牙不愿寻求外部援助而感到担忧的投资者更加不安.

英债表现稍逊于可比德债,因交易商为可能在周二标售的新通膨保值公债调整仓位.该债券票面利率为0.25%,在2052年到期.

智库Ifo的调查显示,德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,引发经济衰退担忧,企业在自2009年年中以来最差的经济前景中苦苦挣扎.[ID:nSB1793798]

西班牙经济部长德金多斯周六说,西班牙不会匆促向外部寻求援助来为其债务融资.[ID:nST0556611]

"英债受德债涨势引领上涨,英债落后德债的原因是因为新债标售,由于这个原因,收益率(殖利率)曲线趋陡,"摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示.

12月英债期货FLGZ2结算价上涨26个跳动点,报119.47;可比德债期货FGBLZ2上涨40个跳动点.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌2个基点,报1.815%,而30年期和40年期英债收益率持稳.

分析师预计新债标售规模介于37.5亿-42.5亿英镑(61-69亿美元)之间,Lloyds分析师预计定价或较2050年到期的通膨保值公债GBIL0H50=收益率高出1-2个基点.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>