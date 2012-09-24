〔美国股市〕ADR走低,能源与材料板块构成拖累

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透纽约9月24日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,能源股跟随油价颓势跌幅居前.
亚洲企业ADR领跌,能源与材料等景气循环类股领跌.该板块与经济增长步伐紧密相关,近来受主要央行推出刺激政策的预期提振上涨.
美联储本月稍早宣布了新的宽松政策,追随欧洲央行的类似举措.此后股市开始努力寻找方向.虽然宽松性货币政策被认为会限制股市下行,但在经济增长停滞的背景下,市场人士没有什么理由不断买入.
中国铝业(ACH.N)跌0.67%,报10.31美元,中海油(CEO.N)收低1.12%,报201.24美元.油价下跌1%,扩大上周的巨大跌幅.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.36%,标普500指数.SPX收低0.22%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.51%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.36%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA微升0.07%.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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