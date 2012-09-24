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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 04:26 BJT

〔美国股市〕ADR走低,能源与材料板块构成拖累

路透纽约9月24日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,能源股跟随油价颓势跌幅居前.

亚洲企业ADR领跌,能源与材料等景气循环类股领跌.该板块与经济增长步伐紧密相关,近来受主要央行推出刺激政策的预期提振上涨.

美联储本月稍早宣布了新的宽松政策,追随欧洲央行的类似举措.此后股市开始努力寻找方向.虽然宽松性货币政策被认为会限制股市下行,但在经济增长停滞的背景下,市场人士没有什么理由不断买入.

中国铝业(ACH.N)跌0.67%,报10.31美元,中海油(CEO.N)收低1.12%,报201.24美元.油价下跌1%,扩大上周的巨大跌幅.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.36%,标普500指数.SPX收低0.22%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.51%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.36%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA微升0.07%.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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