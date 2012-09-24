〔美国股市〕ADR走低,能源与材料板块构成拖累

亚洲企业ADR领跌,能源与材料等景气循环类股领跌.该板块与经济增长步伐紧密相关,近来受主要央行推出刺激政策的预期提振上涨.

美联储本月稍早宣布了新的宽松政策,追随欧洲央行的类似举措.此后股市开始努力寻找方向.虽然宽松性货币政策被认为会限制股市下行,但在经济增长停滞的背景下,市场人士没有什么理由不断买入.