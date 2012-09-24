〔纽约期市〕可可期货跌至一个月低位,原糖期货攀升

路透纽约/伦敦9月24日电---可可期货周一跌至一个月低位,跟随其他高风险资产走势,而阿拉比卡咖啡期货在触及两周低位后削减跌幅.

原糖期货攀升,因最大甘蔗种植国巴西出现降雨,使甘蔗晚期收割受阻.

投资者消化了近期宣布的央行刺激计划,关注疲弱的经济基本面和欧元区悬而未决的债务危机.

可可期货走低,受累于基金抛售,以及交易商密切关注最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)情势的发展,在10月1日2012/13作物季开始之前,该国可可行业改革计划细节变得越发明朗.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2重挫75美元,或3%,报每吨2,446美元,为8月24日以来最低结算价.伦敦12月可可期货LCCZ2急跌43英镑,或2.6%,报每吨1,583英镑,为8月23日以来最低结算价.

一位科特迪瓦可可市场委员会的官员周六告诉路透,该国将从2012/13作物季开始取消20年来针对本地可可加工商的税收优惠.这是不在本地加工可可的出口商的胜利.

欧洲可可交易商上周表示,巧克力需求放缓,以及可可加工利润率较低促使主要加工商转售可可豆.

12月可可期货较3月期货溢价LCC-1=R收窄至8英镑,上周四收盘时为17英镑.

阿拉比卡咖啡期货也走低,因商品市场全面回落.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收跌1.00美分,或0.6%,报每磅1.7230美元,盘中触及两周低位1.6765美元.

在本月稍早大涨后,市场遭遇一波农户卖盘,如果价格进一步走低,农户抛售可能不会持续.

伦敦Liffe罗布斯塔咖啡期货基本持稳,市场等待主要咖啡豆种植国越南在近期开始收割.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2小涨1美元,报每吨2,084美元,盘中触及日低2,039美元.

ICE原糖期货逆商品市场总体跌势上扬.10月糖期货SBc1升0.12美分,或0.6%,报每磅19.50美分.该合约将于月底到期,9月21日未平仓合约为74,164口.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨6.90美元,或1.2%,收报每吨567.80美元.(完)