〔全球金市〕大宗商品疲弱拖累金价下跌,市场关注周二黄金期权到期

* 继上周五涨至近七个月高点后,金价涨势稍事喘息

* 期货投资者可能抛售,因10月期权即将到期

* 钯金录得自3月以来最大单日跌幅

路透纽约9月24日电---金价周一下跌,由上一交易日所及近七个月高点回落,因油价和谷物价格全线走低,促使投资者锁定利润.

钯金大跌4%,录得自3月以来最大单日跌幅,因由迹象显示头号铂金(白金)生产国南非生产恢复正常,引发大量投机性卖盘.

交易商称,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权周二即将到期,在此之前波动性可能增加;而美国期金的未平仓合约连续第三个交易日升至一年高点.

黄金的涨势在五周连涨之后出现疲态,由于一再未能突破每盎司1,790美元之上的关键技术阻力位并创下2012年新高,部分投资者开始削减多头仓位.

"毫无疑问,黄金在盘整最近的涨势,但每次下跌似乎都出现逢低承接,"Tower Trading总裁和COMEX黄金期权场内交易员Anthony Neglia表示.

Neglia称,黄金可能承压,因当前价格远低于周二到期的买权普遍行权价1,800美元,这可能导致部分失望的期货投资者卖出.

截至1811GMT,现货金XAU=跌0.6%报每盎司1,762.20美元;周五曾触及1,787.20的高点,距离2月29日所及的年内高点1,790.30不远.

COMEX-12月期金GCZ2结算价跌13.40美元,报每盎司1,764.60.路透初步数据显示,总成交量约为15万口,与30日均值一致,

现货银XAG=跌1.5%,报每盎司33.91美元.

现货铂金XPT=跌1.2%,报每盎司1,617.49美元.现货钯金XPD=重挫4.1%,报641.30美元,为3月初以来最大单日跌幅.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1764.60 -13.40 -0.8 1757.90 1775.30 123,655

COMEX白银期货 SIN2 33.984 -0.654 -1.9 33.630 34.585 42,759

COMEX铂金期货 PLN2 1622.00 -15.60 -1.0 1608.00 1637.10 12,367

COMEX钯金期货 PAU2 645.50 -26.05 -3.9 633.80 675.85 6,469

现货金 XAU= 1762.20 -10.24 -0.6 1756.15 1772.89

现货银 XAG= 33.910 -0.510 -1.5 33.650 34.520

现货铂金 XPT= 1617.49 -20.01 -1.2 1611.75 1630.49

现货钯金 XPD= 641.30 -27.30 -4.1 637.02 670.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=