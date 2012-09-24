〔国际油市〕油价回落,因经济忧虑和美元走强

* 德国IFO企业景气指数连跌第五个月

* 美元兑欧元走强,使多数商品受创

* 尼日利亚11月原油出口可能触及六个月高位

路透纽约9月24日电---油价周一回落逾1%,因德国经济数据令人失望,巩固了对全球经济成长的担忧,也带动美元兑欧元走强.

德国9月企业景气指数连跌第五个月,引发市场担忧衰退,Ifo的一位经济学家称,德国经济前景目前为2009年中以来最差,企业营运环境艰困.

瑞士Petromatrix的能源咨询师Olivier Jacob表示,"经济成长放缓是油市的最大忧虑."

经济数据显示,经济成长迟滞,加之消费者信心转弱,抵销了美联储,日本和欧洲央行推出的刺激举措对油市的支持.

11月布兰特原油期货LCOc1收跌1.61美元,或1.44%,报每桶109.81美元,盘中触及日低108.78美元.

预计布兰特原油期货将测试位于上周四触及的六周低位107.10美元的支撑位,下一个支撑位是100日移动均线切入位106.38美元.

美国11月原油期货CLc2跌0.96美元,结算价报91.93美元,日低为91.06美元.

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价周一收窄,徘徊在18美元附近.

本周是第三季度的最后一周,布兰特原油期货本季有望录得12%的涨幅,第二季为回落20.4%.

美国原油期货可能上扬8%,第二季为下跌17.5%.

周一,原油期货市场交投温和,布兰特原油期货成交量高于美国原油期货,但两个市场的成交量均低于30日均值.

美国10月取暖油HOc1和RBOB汽油期货RBc1结算价回落超过0.02美元,近1%.10月合约将于周五到期.

美元指数.DXY上扬0.4%,因令人失望的德国数据重压欧元,且增加了西班牙和希腊的不确定性.

尼日利亚11月石油出口预计将触及六个月高位,因几乎所有油田的产量均接近近期高位.

中东地区紧张局势升级继续限制油价跌势,之前伊朗暗示可能抢先对色列发动攻击.(完)