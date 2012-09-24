〔美国债市〕公债收益率下跌,因德国经济数据又引发增长担忧

路透纽约9月24日电---美国公债价格周一上涨,因全球经济放缓担忧使公债受到投资者青睐.美债收益率(殖利率)跌回至一周多以前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松之前的水平.

市场又浮现经济增长担忧,因之前德国经济智库Ifo公布的9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2009年年中迄今最低水平.[ID:nSB1793798]

目前美债收益率已经抹去美联储9月13日宣布新一轮刺激政策后录得的最初涨幅,反映出市场对新一轮资产购买计划提振美国经济、降低失业率的疑虑升温.

"市场担忧经济将会疲弱,我们也纳闷好消息都到哪里去了,"瑞士信贷驻纽约利率策略师Ira Jersey表示.

指标10年期美债收益率US10YT=RR在9月14日最高涨至1.89%,即美联储宣布每月将购买400亿美元抵押支撑债券以降低失业率的第二天.

周一10年期美债收益率下跌至1.72%,大约是美联储公布政策声明前的水平.

市场人气也有些低落,尽管欧洲央行本月稍早宣布,将推出可能是无限量的公债购买计划,以拉低西班牙等欧元区二线国家的借款成本.