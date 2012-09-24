〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货走低,受累于美国收割压力和多头结清头寸

路透9月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至11周低位,交易商称,因美国收割加速产生的季节性压力,以及基金结清多头头寸.

另外,疲弱的德国企业景气指数,以及对全球经济成长的担忧促使投资者卖出包括商品在内的风险资产.

但逢低承接和空头回补买盘限制大豆和豆粕期货的跌幅.多个豆粕远月合约均收涨.

美国大豆和玉米收割本周将以创纪录的速度展开,天气预报机构称,本周仅在中西部南半部会有降雨,会使收割进度有所放缓.上周末西北部地区的降雾对作物造成的损害微不足道,因作物生长远快于常年水平.

交易商预计,美国农业部周度作物生长报告将显示,上周美国大豆收割率为20%,高于之前一周的10%.

农业部报告称,上周出口检验美国大豆1,211.9万蒲式耳,低于市场预期的1,800-2,100万蒲式耳.

11月大豆期货SX2收涨11-3/4美分,报每蒲式耳16.10美元.

10月豆粕合约SMc1收低2.9美元,报每短吨481.6美元.

10月豆油合约BOc1跌0.69美分,报每磅53.76美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为185,138口,豆粕期货为66,437口,豆油期货为102,551口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 748.25 2.25 0.3% 15.7%

CBOT大豆Sc1 1621.75 3.00 0.2% 35.3%

CBOT豆粕SMc1 484.50 2.20 0.5% 56.6%

CBOT豆油BOc1 54.45 -0.18 -0.3% 4.5%

CBOT小麦Wc1 897.25 17.75 2.0% 37.5%

CBOT稻米RRc1 1524.00 5.00 0.3% 4.3%

EU小麦BL2H0 264.00 2.75 1.1% 30.4%

NYMEX原油期货CLc1 93.06 0.64 0.7% -5.8%

道琼工业指数.DJI 13,607 10 0.1% 11.4%

现货金XAU= 1772.79 5.60 0.3% 13.4%

欧元/美元EUR= 1.2988 0.002 0.2% 0.3%

美元指数.DXY 79.3280 -0.0830 -0.1% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 774 19 2.5% -55.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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