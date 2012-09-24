〔美国股市〕三大股指全线收低,卡特彼勒财测与德国经济数据打击人气

* iPhone手机供应担忧打击苹果股价下跌

* 德国9月企业景气判断指数下降

* 卡特彼勒财测令人失望

* 道指收低0.2%,标准普尔500指数跌0.2%,Nasdaq指数跌0.6%

路透纽约9月24日电---美国股市周一收盘小跌,因卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的财测令人失望,而且德国企业景气判断指数下降,加剧了全球经济仍将疲弱的担忧.

在美股收盘前,卡特彼勒调降2015年获利预测,其股价收低0.9%至90.87美元,为道指的主要拖累.

德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,表明欧洲最大的经济体濒临衰退,而且欧债危机仍未解决.[ID:nSB1793798]

对全球经济增长停滞的担忧也反应在能源与科技板块,标普科技股指数.GSPT跌0.8%.

不过标普500指数本季料上涨7%.投资者很可能会在季度末前"粉饰账面",基金经理会在投资组合中加入最近表现优异的个股.

"虽然对冲基金仍然做空市场,但随着季末来临,如果近期股市小涨我也不感到意外,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon表示.