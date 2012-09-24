〔美国股市〕三大股指全线收低,卡特彼勒财测与德国经济数据打击人气

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
* iPhone手机供应担忧打击苹果股价下跌
* 德国9月企业景气判断指数下降
* 卡特彼勒财测令人失望
* 道指收低0.2%,标准普尔500指数跌0.2%,Nasdaq指数跌0.6%
路透纽约9月24日电---美国股市周一收盘小跌,因卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的财测令人失望,而且德国企业景气判断指数下降,加剧了全球经济仍将疲弱的担忧.
在美股收盘前,卡特彼勒调降2015年获利预测,其股价收低0.9%至90.87美元,为道指的主要拖累.
德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,表明欧洲最大的经济体濒临衰退,而且欧债危机仍未解决.[ID:nSB1793798]
对全球经济增长停滞的担忧也反应在能源与科技板块,标普科技股指数.GSPT跌0.8%.
不过标普500指数本季料上涨7%.投资者很可能会在季度末前"粉饰账面",基金经理会在投资组合中加入最近表现优异的个股.
"虽然对冲基金仍然做空市场,但随着季末来临,如果近期股市小涨我也不感到意外,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon表示.
股市上涨主要与央行的刺激计划有关.欧洲央行在9月6日宣布了公债购买计划,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在一周之后也宣布了第三轮量化宽松,希望提振经济并降低美国失业率.
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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