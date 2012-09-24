〔加拿大汇市〕加元兑美元触及两周低位,受累于对欧洲的忧虑

路透多伦多9月24日电---加元兑美元周一收跌,受累于商品价格走低,因投资者将关注焦点从多国央行的刺激举措转至疲弱的经济基本面和悬而未决的欧债危机.

数据显示,德国企业景气指数连跌第五个月,至2010年初以来最低,引发衰退担忧,并支持有关欧洲央行购债计划并不能解决所有经济问题的观点.

西班牙问题也是投资者关注的重点.该国政府在寻求国际救助方面进展缓慢.

低迷的经济面消息重压股市和商品价格,风险较高资产的表现通常扶助确定加元的走向.

令人失望的加拿大数据也使加元在9月14日触及13个月高位后难以进一步攀升.上周五公布的8月通胀数据温和,7月零售销售疲弱.

加元兑美元CAD=D4收报0.9788加元或1.0217美元,低于上周五收盘价0.9764加元或1.0242美元.加元今日盘中一度触及9月7日来最低的0.9819加元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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