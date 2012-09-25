〔金砖国家〕9月24日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透9月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.22%,报1,004.37点.
中国股市:沪综指小幅收升,脱离近44个月盘中新低,受水泥等建材股大涨带动.分析人士认为,在市场整体预期依旧悲观,且季末资金趋紧等影响下,2,000点关口的调整可能将较为剧烈.沪综指.SSEC收报2,033.192点,涨6.502点,或0.32%,日低至2,005.263点,此前盘中低点是2009年2月3日的2,005.02点.上周该股指累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.今日沪市A股成交金额为455亿元人民币,上周五为476亿元.[.SSCN]
香港股市:过去三周均录得升幅的香港股市周一以下跌开启新的一周走势,投资人在季底前锁定部分获利.恒生指数.HSI跌0.2%至20,694.7点.恒生国企指数.HSCE跌0.4%.汇丰控股(0005.HK)下跌0.9%,对恒指构成最大拖累.汇丰本月迄今累计上涨9.5%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘转为下跌.市场人士表示,午后疑似油款的美元买盘进入,令人民币汇价逆转稍早升势,但整体呈现区间走势.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,540点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4633元.[CNY/CN]
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印度股市:从上交易日所及14个月高位处回落,因为获利了结打压Reliance Industries等近来表现优异的股票,且投资者持续出脱ITC等防御类股.指标BSE指数.BSESN下跌0.42%,或79.5点,报18,673.34点,在上周五触及2011年7月25日以来的最高收盘位后回落.BSE指数周一稍早曾短暂触及2011年7月26日以来的盘中高位.[.BO][ID:nL4E8KO68N]
印度汇市:印度卢比/美元收平,从稍早所及四个月高位处回落,因为有来自石油进口商持续的美元需求,但印度政府持续推动改革,可能会令卢比的前景保持正面.卢比/美元INR=D2收报53.47/48,上周五收报53.45/46.卢比一开始曾升至日高53.045,为5月10日以来的最高位,受到出口商和无本金交割远期外汇(NDF)市场大量美元卖盘的支撑.[INR/][ID:nL4E8KO60Z]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,509.580点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.84%至811.54点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.4%至31.1600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.38%,报40.2300.
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巴西股市:拉美股市上涨,因为有迹象显示,巴西经济表现强劲,而且市场押注资源富集的市场将从全球近期刺激措施中获益.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扳回早盘跌幅,录得逾一周最大单日涨幅,上涨0.96%,收报61,909.99点[ID:nL1E8KOIHN]
巴西汇市:拉美货币走软,因为德国的衰退疑虑升温,令市场更加担心,欧元区危机将恶化,而且可能激起新一轮全球避险潮.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=温和走软0.15%,因为在最近央行干预汇市后,波动率仍处于低位.[ID:nL1E8KOG2H]
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南非股市和汇市因逢假期而休市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。