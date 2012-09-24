《日本重要政经日程》--9月25日

更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，双向宽幅波动格局料延续

* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一