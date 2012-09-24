日韩经济指标预测--9月25日-10月2日****

中国税收：企业所得税法修改获通过，允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透9月25日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月25日(二)
暂无重要经济数据.
9月26日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月22日当周 -- 买超644亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超604亿
9月27日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余43.8
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -1.6%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.7
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +1.0% +1.7%
(较前月) +0.7% -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 9月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.5%
2330 日本失业率 8月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.83
2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% -1.0%
工业生产一个月预估 -- +0.1%
工业生产两个月预估 -- -3.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.2% -0.8%
9月28日(五)
0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -7.7% -9.6%
建筑订单(较上年同期) -- +8.0%
9月30日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1
大型非制造业景气判断指数 正6 正8
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12
小型非制造业景气判断指数 负11 负9
日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%
小型企业资本支出 -2.2% -6.6%
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日(一)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20
进口 -- -9.7%
出口 -- -6.2%
2300 韩国CPI(较前月) 9月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.2%
10月2日(二)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50
0130 日本加班工资 8月 -- +0.3% (完)
--整理 肖群英;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一