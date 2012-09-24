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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:33 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因海岬型和巴拿马型船运费下降

路透9月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下跌,因巴拿马型与海岬型船运费下降.

波罗的海乾散货运价指数下跌0.26%至772点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI跌1.28%至461点,日均获利减少45美元至3,674美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.38%至1,578点,日均获利下降45美元至7,619美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

在中国市场,现货铁矿石价格周一下跌,反映钢厂在下周公共假日之前需求有限.铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一.

灵便型船舶日均获利上升20美元至7,067美元,超灵便型船舶的日均获利降1美元至8,858美元.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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