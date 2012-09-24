〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因海岬型和巴拿马型船运费下降

中国税收：企业所得税法修改获通过，允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透9月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下跌,因巴拿马型与海岬型船运费下降.
波罗的海乾散货运价指数下跌0.26%至772点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI跌1.28%至461点,日均获利减少45美元至3,674美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.38%至1,578点,日均获利下降45美元至7,619美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
在中国市场,现货铁矿石价格周一下跌,反映钢厂在下周公共假日之前需求有限.铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一.
灵便型船舶日均获利上升20美元至7,067美元,超灵便型船舶的日均获利降1美元至8,858美元.(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一