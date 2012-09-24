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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆由卖方主导,关注日本央行态度

2206GMT * 美元/日圆昨日下跌0.5%,因为日圆交叉盘遭遇风险卖盘 * 市场传闻寿险公司月底可能将资金汇回 * 预计在跌至77.50下方后官方将出来喊话,并将出现半官方买需 * 若跌破77.00,期权市场将有大量卖盘涌出 * 跌穿78.00后,下方初步支撑位在9月低位77.13 * 技术图表:(link.reuters.com/cyd82t).(完) --编译 兰秀娟;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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