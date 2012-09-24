《美债周二展望》公债收益率下跌,因德国经济数据又引发增长担忧

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约9月24日电---美国公债价格周一上涨,因全球经济放缓担忧使公债受到投资者青睐.美债收益率(殖利率)跌回至一周多以前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松之前的水平.

市场又浮现经济增长担忧,因之前德国经济智库Ifo公布的9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2009年年中迄今最低水平.[ID:nSB1793798]

目前美债收益率已经抹去美联储9月13日宣布新一轮刺激政策后录得的最初涨幅,反映出市场对新一轮资产购买计划提振美国经济、降低失业率的疑虑升温.

"市场担忧经济将会疲弱,我们也纳闷好消息都到哪里去了,"瑞士信贷驻纽约利率策略师Ira Jersey表示.

指标10年期美债收益率US10YT=RR在9月14日最高涨至1.89%,即美联储宣布每月将购买400亿美元抵押支撑债券以降低失业率的第二天.

周一10年期美债收益率下跌至1.72%,大约是美联储公布政策声明前的水平.

市场人气也有些低落,尽管欧洲央行本月稍早宣布,将推出可能是无限量的公债购买计划,以拉低西班牙等欧元区二线国家的借款成本.

对于部分投资者,他们认为央行新举措的有效性存在限制.

"这时的货币政策只会逐渐发挥作用,关键在于提高家庭和企业信心.另一方面,货币政策也是美联储唯一可以利用的工具,"Jersey表示.

不过周一公债的涨势得益于美联储第三轮公债购买计划的推动,以及卖短买长(扭转操作,twist operation)计划下买入长期公债的提振.

美联储周一买入18.1亿美元公债,到期日介于2036年2月至2042年5月.卖短买长主要用卖出短期公债获得的资金买入长期公债,藉此降低长期借款利率.

**月末仓位调整及新债供应**

BMO Capital Markets美债交易主管Scott Graham表示,美债上涨也由于预期月末时"投资者会调整仓位,大量资金将由股市流入债市"的影响.

由于股市过去一个月上涨,有额定股票和债券持有比率的投资基金必须在月末之前卖出部分股票,并买入债券,使资产组合处于平衡.

"本月股市的涨势可能使仓位调整的规模非常大,"Graham表示.

这可能有助于财政部本周990亿美元新债标售.本次标售将包括周二的250亿美元两年债,周三的250亿美元五年债和周四的290亿美元七年债.

此外,西班牙也将在周四公布新的预算,周五公布银行压力测试结果.

银行消息人士告诉路透,银行将以原账面价值45%-50%的平均折让价把物业资产转让给西班牙新成立的不良资产银行,不过消息人士称折让率可能仍在讨论之中.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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