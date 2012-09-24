《美国重要政经日程》--9月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布7月房屋价格.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 财政部标售两年期公债.

1730 - 美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)在克林顿全球倡议活动上发表演讲.本次会议题为借助筹划来引导:管理我们的全球社会.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)