《美国重要政经日程》--9月25日

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布7月房屋价格.
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.
1700 - 财政部标售两年期公债.
1730 - 美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)在克林顿全球倡议活动上发表演讲.本次会议题为借助筹划来引导:管理我们的全球社会.
2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选