《西班牙金融焦点》坏账银行定价优待受困银行,忽视投资者

* 不动产将按照账面价值折让45-50%转让给坏账银行

* 这将比现有平均减计幅度高出5-10个百分点

* 该定价可能让外国投资者却步

* 西班牙状况良好的银行也不愿参与

路透马德里9月24日电---三位资深银行业消息人士向路透表示,西班牙的所谓"坏账银行"计划略微加大折让幅度,从受困银行手中接管不动产,以免受困银行遭受更多的损失.

他们警告称,但若定价对银行过于慷慨,西班牙恐将难以找到外国投资者参与该计划,且最终可能让该国付出更多资金.

西班牙最近处于欧债危机的漩涡中心,该国正设立"坏账银行",作为从欧洲获得最多1,000亿欧元银行业救助资金的条件之一.