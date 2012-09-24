《西班牙金融焦点》坏账银行定价优待受困银行,忽视投资者

中国税收：企业所得税法修改获通过，允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 不动产将按照账面价值折让45-50%转让给坏账银行
* 这将比现有平均减计幅度高出5-10个百分点
* 该定价可能让外国投资者却步
* 西班牙状况良好的银行也不愿参与
路透马德里9月24日电---三位资深银行业消息人士向路透表示,西班牙的所谓"坏账银行"计划略微加大折让幅度,从受困银行手中接管不动产,以免受困银行遭受更多的损失.
他们警告称,但若定价对银行过于慷慨,西班牙恐将难以找到外国投资者参与该计划,且最终可能让该国付出更多资金.
西班牙最近处于欧债危机的漩涡中心,该国正设立"坏账银行",作为从欧洲获得最多1,000亿欧元银行业救助资金的条件之一.
目前西班牙政府正同欧元区伙伴国和欧洲央行(ECB)磋商购债计划.该计划有望压低西班牙举债成本,并为其改革经济和银行业赢得喘息余地.
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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