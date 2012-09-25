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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:40 BJT

〔澳洲央行〕警告银行勿要放松贷款标准--金融稳定报告

路透悉尼9月25日电---澳洲央行(RBA)周二公布报告称,澳洲银行业能够应对任何的外部冲击,但也警告他们勿要为不切实际的获利目标而冒险.

澳洲央行在半年一度的金融稳定报告中还警告称,欧债危机仍对全球金融体系的稳定性构成威胁.

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