全球外汇市场9月25日主要消息

中国税收：企业所得税法修改获通过，允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉会见德国总理梅克尔
-- - 瑞士央行总裁乔丹讲话
0600 - 瑞8月士UBS消费指标
0600 - 德国10月GfK消费者信心指数
0645 - 法国9月企业景气判断指数
0800 - 意大利9月消费者信心
0900 - 意大利8月薪资指数
1145 - 美国9月22日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国9月22日当周Redbook连锁店销售
1300 - 美国7月标普/Case-Shiller房价指数
1400 - 美国9月经济谘商会消费者信心指数
1400 - 美国7月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数
1400 - 美国9月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数
1430 - 美国9月达拉斯联储德州服务业活动指数
1600 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话
1730 - 美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的活动并发言
2145 - 新西兰8月贸易收支
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一