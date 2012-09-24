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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:38 BJT

全球外汇市场9月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉会见德国总理梅克尔

-- - 瑞士央行总裁乔丹讲话

0600 - 瑞8月士UBS消费指标

0600 - 德国10月GfK消费者信心指数

0645 - 法国9月企业景气判断指数

0800 - 意大利9月消费者信心

0900 - 意大利8月薪资指数

1145 - 美国9月22日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国9月22日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国7月标普/Case-Shiller房价指数

1400 - 美国9月经济谘商会消费者信心指数

1400 - 美国7月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数

1400 - 美国9月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

1430 - 美国9月达拉斯联储德州服务业活动指数

1600 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话

1730 - 美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的活动并发言

2145 - 新西兰8月贸易收支

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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