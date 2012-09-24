〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆跌至逾一周最低,市场再度关注欧债危机(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元走软,因德国IFO数据令人失望

* 西班牙和希腊的不确定性也拖累欧元走势

* 日本央行可能干预,因美元兑日圆走软

路透纽约9月24日电---欧元兑美元和日圆周一跌至逾一周最低,因疲弱的德国企业景气指数和西班牙不确定性,加重了对欧元区经济不断恶化的忧虑.

9月德国企业景气指数跌至2010年初以来最低,引发市场担忧欧元区最大经济体德国也受到经济滑坡的冲击,尽管欧洲央行近期宣布购债计划.

西班牙也使欧元区的情况雪上加霜.西班牙政府公债收益率攀升,因有迹象显示,西班牙政府在寻求市场预期的国际救助方面进展缓慢.意大利公债收益率也走高.

"这正是市场所担忧的: 在欧洲央行两周前宣布购债计划后,解决欧债危机所需的紧迫感将会减弱,"加州Bank of the West的外汇顾问Sean Cotton表示.

许多市场人士也认为,在近几周大涨后欧元将回调.此轮涨势推动欧元/美元在9月17日触及四个月高位1.3169美元.

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投机客欧元净空头头寸降至11月以来最低,仅略超过6月所及纪录高位的三分之一.

欧元兑美元EUR=触及日低1.2889美元,为9月13日以来最低.最新报1.2928美元,跌幅为0.4%.

最初支撑位见1.2905美元,此为7月至9月升势的23.6%回档位,下一个支撑位为100日移动均线切入位约1.2828美元.

欧元兑日圆EURJPY=最新报100.63日圆,跌幅为0.8%.盘中跌至逾一周低位100.33日圆.

德国智库Ifo称,9月企业景气指数降至101.4,8月为102.3.路透对45位经济学家进行调查得出的预期为小升至102.5.

过去数周,欧元走强,得益于美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮货币刺激举措后美元走软.

欧元涨势动能看似消失殆尽.

"投资者对美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的最初热情已开始消退,欧元区债务危机这一更棘手的问题再度成为关注焦点,"纽约梅陇银行全球策略部董事总经理Samarjit Shankar表示.

**西班牙预算**

预计西班牙政府将在本周提交2013财年预算计划草案,并宣布新的结构性改革举措,同时,西班牙银行的压力测试结果也将在本周宣布.这可能为该国请求全面救助铺路.

不过,西班牙经济部长德金多斯周六表示,西班牙将不急于寻求外部援助来为其即将到期债务筹资,且欧盟官员表示,在10月21日Galicia地区举行选举前,西班牙首相拉霍伊将不会寻求救助.

Bank of the West的Cotton称,欧元区政界人士目前认为,他们无需马上寻求救助,因欧洲央行已承诺会提供帮助,但他还表示,"如果不采取果断行动,并进行需要的调整,欧元区可能面临更大的麻烦."

部分市场人士预计,穆迪可能在本周将西班牙评级降至垃圾级,且该国下月底将有275亿欧元的债务到期,这加重了西班牙的压力.

另外,欧盟和国际货币基金组织(IMF)有关希腊债务是否可控的报告可能推迟发布,这使欧元进一步承压.从目前情况看,这份报告要到11月6日之后才能发布,最初的预期是下月发布.

美元兑日圆JPY=也走软,最新报77.84日圆,跌幅为0.4%.

交易商称,避险意愿为日圆提供强有力支撑,但如果日圆进一步走强,日本央行可能入市干预.日本央行上周放宽政策被视作为此举铺路.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2930 1.2979 -0.38 -0.12 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.85 78.14 -0.37 +1.18 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.63 101.39 -0.75 +1.07 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9356 0.9328 +0.30 -0.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6219 1.6227 -0.05 +4.40 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9786 0.9760 +0.27 -3.99 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0418 1.0457 -0.37 +1.89 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2098 1.2111 -0.11 -0.38 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7967 0.7999 -0.40 -4.35 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8226 0.8287 -0.74 +5.68 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7429 5.7382 +0.08 -3.91 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4278 7.4496 -0.29 -4.01 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5565 6.5609 -0.07 -4.81 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4768 8.5159 -0.46 -4.90 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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