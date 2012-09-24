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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 67.04 +0.67 +1.01 1260223

搜狐 (SOHU.O) 42.29 +0.54 +1.29 532012

网易 (NTES.O) 51.55 +1.04 +2.06 967314

百度 (BIDU.O) 113.18 +2.07 +1.86 4589499

亚信科技 ASIA.O 12.04 +0.03 +0.25 104047

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.83 +0.03 +0.20 1280722

联电 (UMC.N) 2.08 -0.02 -0.95 455263

日月光 (ASX.N) 3.86 +0.01 +0.26 288977

矽品精密 (SPIL.O) 5.59 -0.02 -0.36 307627

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.01 +0.96 76645

友达 (AUO.N) 3.86 +0.01 +0.26 70601

中华电信 (CHT.N) 31.59 +0.12 +0.38 30024

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.09 +0.15 +0.36 802243

香港

中国移动 (CHL.N) 55.34 +0.33 +0.60 144575

中国联通 (CHU.N) 16.40 +0.06 +0.37 72366

中国电信 (CHA.N) 58.66 -0.71 -1.20 14521

中芯国际 (SMI.N) 1.80 -0.04 -2.17 32598

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.06 -1.48 1616

(完)

--整理 郑茵

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