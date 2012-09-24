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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元开盘跌0.2%,料区间整理

2219GMT

* 风险偏好下降,但澳元/美元在1.0400下方寻获支撑,开盘跌0.2%

* 媒体和分析师继续看跌澳元

* 但利差交易和澳洲AAA评级吸引买盘,最终结果是区间整理

* 纽约时段低位1.0386料为首道支撑位,云区顶部1.0453为首道阻力位

* 没有重要数据出炉,因此亚洲股市表现可能引导日内走势

* 浏览图表,请点选:(link.reuters.com/fyd82t).(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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