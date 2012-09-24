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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆下跌,试探100上方的重要支撑位

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* 风险偏好下滑,德国Ifo企业景气判断指数下跌,拖累欧元/日圆跌0.7%

* 今天的20日移动均线切入位100.36提供底部支撑

* 五日移动均线切入位在过去三天形成压制,目前报101.28

* 日线动能指标负面

* 7月至9月涨势的38.2%回档位100.14料为重要支撑

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/myd82t).(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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