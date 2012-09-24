《美国个股焦点》卡特彼勒调降2015年获利预估,因经济成长放缓

中国税收：企业所得税法修改获通过，允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 目前预料2015年每股盈余(EPS)为12-18美元
* 先前预估为15-20美元
* 执行长称,"我们要成为中国市场的胜利者"
* 一些澳洲矿商推迟采购--高层
* 周一盘后股价下跌2.2%
路透拉斯维加斯9月24日电---卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周一调降2015年获利预估,并将之归咎于经济复苏乏力和全球大宗商品价格持续下滑,尽管该公司强调称认为全球经济不会重新陷入衰退.
"我们看到经济成长放缓步伐超过了我们先前的预期,"卡特彼勒执行长Doug Oberhelman在拉斯维加斯向分析师和记者们表示."我们预料2015年前经济将维持相当疲乏温和的增长."
卡特彼勒是全球最大的挖掘设备制造商,而今年煤炭和铁矿石价格已挫跌超过20%,导致该公司的很多客户重新考虑资本开支计划.
该公司目前预计,2015年EPS为12-18美元,低于先前预估的15-20美元.
"再次调整业绩预估是谨慎的,尤其是在2011年和2012年的经济大背景下,"Oberhelman说."我仍认为(2015年EPS)可能达到15-20美元的水平,但需要经济成长好转."
在周一盘后交易中,卡特彼勒股价下跌2.2%,报88.88美元.
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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