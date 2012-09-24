《美国个股焦点》卡特彼勒调降2015年获利预估,因经济成长放缓

* 目前预料2015年每股盈余(EPS)为12-18美元

* 先前预估为15-20美元

* 执行长称,"我们要成为中国市场的胜利者"

* 一些澳洲矿商推迟采购--高层

* 周一盘后股价下跌2.2%

路透拉斯维加斯9月24日电---卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周一调降2015年获利预估,并将之归咎于经济复苏乏力和全球大宗商品价格持续下滑,尽管该公司强调称认为全球经济不会重新陷入衰退.

"我们看到经济成长放缓步伐超过了我们先前的预期,"卡特彼勒执行长Doug Oberhelman在拉斯维加斯向分析师和记者们表示."我们预料2015年前经济将维持相当疲乏温和的增长."

卡特彼勒是全球最大的挖掘设备制造商,而今年煤炭和铁矿石价格已挫跌超过20%,导致该公司的很多客户重新考虑资本开支计划.

该公司目前预计,2015年EPS为12-18美元,低于先前预估的15-20美元.

"再次调整业绩预估是谨慎的,尤其是在2011年和2012年的经济大背景下,"Oberhelman说."我仍认为(2015年EPS)可能达到15-20美元的水平,但需要经济成长好转."