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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:25 BJT

《汇市简讯》亚洲股市走势成为决定澳元/美元今日交投方向的关键

2305GMT * 澳元/美元在1.0400下方寻获买盘支撑,但人气仍偏空 * 中国成长忧虑及欧元区不确定性令风险货币和资产承压 * 关键支撑位在1.0340,即200日移动均线和1.0165-1.0625涨势61.8%回档位的汇合处 * 日内交投方向将由亚洲股市走势主导,因没有重要数据出炉.(完) --编译 兰秀娟;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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