欧洲经济指标预测--9月25日-10月2日****

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报

按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。