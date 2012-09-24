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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:44 BJT

《中国报摘》--金融时报9月25日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清撰文称,努力建设一个成熟的资本市场,坚持对市场违法违规行为零容忍.

* 其他:

--保监会鼓励汽车企业出资设立保险中介机构,推动汽车企业代理保险业务专业化经营.

--中国人保与中国航天科技集团签署战略合作协议,双方将开展多层次多领域的合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕; 审校 张喜良

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