〔中美关系〕美国政府应把中国列为汇率操纵国--罗姆尼助手

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
路透华盛顿9月24日电---美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的发言人周一称,奥巴马政府应该在财政部半年度报告中正式宣布中国是汇率操纵国.该报告将在10月15日公布.
"罗姆尼州长认为,中国应被列为汇率操纵国--该报告不应被推迟,"罗姆尼的发言人Andrea Saul在电子邮件中称.
美国财政部发言人周一稍早未透露奥巴马政府是否会按时公布这份政治上非常敏感的报告,还是会将其推迟到11月6日大选后.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
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* 美元料将录得三周来首个周线跌幅 * 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 欧元受到法国大选候选人新结联盟提振 * 比特币触及纪录高位 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月24日 - 美元周五下滑，料将录得三周以来首个周线跌幅，此前新任美国财长给“特朗普通胀行情”泼上些许冷水，此行情曾推动美元在今年稍早触及14年高位。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划。 他在上周就职以来的首次电视采访中暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。他称税改是他“首要任务”。 受此言论影响，美元指数 下跌0.2%报100.82，令周线略微下滑。 “就美元走势而言，努钦的言论不像市场预期的那么明显刺激通胀，这或许是打压美元走低的主要原因。”瑞银财富管理的汇市分析师 Geoffrey Yu表示。 “但最终在美国