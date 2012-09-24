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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:38 BJT

〔中美关系〕美国政府应把中国列为汇率操纵国--罗姆尼助手

路透华盛顿9月24日电---美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的发言人周一称,奥巴马政府应该在财政部半年度报告中正式宣布中国是汇率操纵国.该报告将在10月15日公布.

"罗姆尼州长认为,中国应被列为汇率操纵国--该报告不应被推迟,"罗姆尼的发言人Andrea Saul在电子邮件中称.

美国财政部发言人周一稍早未透露奥巴马政府是否会按时公布这份政治上非常敏感的报告,还是会将其推迟到11月6日大选后.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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