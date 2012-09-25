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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:02 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月5日-10月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月25日(二)

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将与德国总理梅克尔讨论欧元区的经济和货币联盟情况.

纽约--美国总统奥巴马在克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)讲话(1600).

纽约--美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)出席克林顿全球倡议的活动并发言(1730).

芬兰万塔--芬兰财长Jutta Urpilaine与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)联合召开新闻发布会(1230).

渥太华--加拿大财长费海提在由加拿大执行长协会举办的加拿大-太平洋会议上致闭幕词(1745).

瑞士Pfaffikon--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"瑞士央行对现今挑战的看法".

加拿大卡尔加里--加拿大央行副总裁连恩在卡尔加里CFA协会发布演讲(1745).

墨尔本--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在迪肯大学(Deakin University)演讲(0830).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城CFA协会和费城债券俱乐部发表有关经济前景的讲话(1600).

9月26日(三)

美国哈蒙德--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Lake Shore Chamber of Commerce第八届商业展览会上讲话,主题为"对当前经济问题的看法"(1715).

9月27日(四)

挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说.

纽约--意大利总理蒙堤在外交关系协会(Council on Foreign Relations)上发表有关欧元的演讲(1300).

9月28日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.

斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

10月1日(一)

暂无重要经济事件.

10月2日(二)

悉尼--澳洲央行利率决议(0430).

意大利米兰--意大利银行协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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