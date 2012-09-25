《全球重要经济事件一览表》--9月5日-10月2日

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月25日(二)
柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将与德国总理梅克尔讨论欧元区的经济和货币联盟情况.
纽约--美国总统奥巴马在克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)讲话(1600).
纽约--美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)出席克林顿全球倡议的活动并发言(1730).
芬兰万塔--芬兰财长Jutta Urpilaine与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)联合召开新闻发布会(1230).
渥太华--加拿大财长费海提在由加拿大执行长协会举办的加拿大-太平洋会议上致闭幕词(1745).
瑞士Pfaffikon--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"瑞士央行对现今挑战的看法".
加拿大卡尔加里--加拿大央行副总裁连恩在卡尔加里CFA协会发布演讲(1745).
墨尔本--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在迪肯大学(Deakin University)演讲(0830).
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城CFA协会和费城债券俱乐部发表有关经济前景的讲话(1600).
9月26日(三)
美国哈蒙德--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Lake Shore Chamber of Commerce第八届商业展览会上讲话,主题为"对当前经济问题的看法"(1715).
9月27日(四)
挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说.
纽约--意大利总理蒙堤在外交关系协会(Council on Foreign Relations)上发表有关欧元的演讲(1300).
9月28日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.
斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
10月2日(二)
悉尼--澳洲央行利率决议(0430).
意大利米兰--意大利银行协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。