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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:11 BJT

《全球经济》IMF将下调全球成长预估,信心不足损及经济--总裁拉加德(更新版)

(新增更多细节及背景)

* IMF将下调全球成长预估

* 欧洲是最大的风险所在,但美国财政悬崖亦构成威胁

* IMF总裁拉加德指出,新兴经济体成长明显放缓

路透华盛顿9月24日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称,IMF下个月将下调全球经济成长预估,因围绕欧洲决策者是否将信守承诺解决欧债危机的不确定性打压信心.

"我们仍预期经济会逐步复苏,但全球经济增速或将较我们7月时的预估稍有放慢,我们过去12个月的预估呈下降趋势,"拉加德说.

7月,IMF将其对2013年全球经济增速预估下调至3.9%,但维持2012年增速预估3.5%不变.

拉加德说,欧元区债务危机是全球经济面临的最大风险,但美国财政悬崖亦构成"严重威胁".

她表示,围绕当局是否将有效的解决这些主要困难的不确定性,目前正在影响全球其它国家的经济.

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