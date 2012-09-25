《全球经济》IMF将下调全球成长预估,信心不足损及经济--总裁拉加德(更新版)

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
(新增更多细节及背景)
* IMF将下调全球成长预估
* 欧洲是最大的风险所在,但美国财政悬崖亦构成威胁
* IMF总裁拉加德指出,新兴经济体成长明显放缓
路透华盛顿9月24日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称,IMF下个月将下调全球经济成长预估,因围绕欧洲决策者是否将信守承诺解决欧债危机的不确定性打压信心.
"我们仍预期经济会逐步复苏,但全球经济增速或将较我们7月时的预估稍有放慢,我们过去12个月的预估呈下降趋势,"拉加德说.
7月,IMF将其对2013年全球经济增速预估下调至3.9%,但维持2012年增速预估3.5%不变.
拉加德说,欧元区债务危机是全球经济面临的最大风险,但美国财政悬崖亦构成"严重威胁".
她表示,围绕当局是否将有效的解决这些主要困难的不确定性,目前正在影响全球其它国家的经济.
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。