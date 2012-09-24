《中国报摘》--中国证券报9月25日

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,严厉打击内幕交易已成为当前证券执法工作重中之重,需社会各方积极参与,共同构建严密防备的综合防控体系.
* 其他:
--国开行[CHDB.UL]人士透露,最近已完成进一步加强金融信贷扶持光伏产业的建议,将很快提交到国家发改委.国开行将重点保证无锡尚德STP.N、天合光能(TSL.N)等12家光伏企业授信额度.
--记者评论:国内外经济整体低迷不支持价格水平大涨,年内通胀可能逐步回升,但预计上行步伐温和可控.
--四川省公布2012-2013年重点投资项目名录,包括2,242个项目,总投资达3.67万亿元人民币,主要涵盖基础设施、产业项目、民生工程等.
--财政部、发改委和工信部日前下发通知,在2012年10月1日至2013年9月底,高效节能台式计算机每台补贴260元.
--保监会鼓励支持汽车企业出资设立保险代理和保险经纪公司.
--财政部财科所所长贾康表示,未来结构性减税必然导致结构性增税,增税包括房产税和资源税.房产税现阶段不适合全面推行,一步到位.
--平安银行(000001.SZ)换帅,平安集团(601318.SS)(2318.HK)副董事长孙建一拟任董事长,原民生银行(600016.SS)副行长邵平任行长.
--北大中国保险与社会保障研究中心撰写的报告指出,2011-2020年间,在GDP年均增长6-10%的假设下,中国保险业年均增长率可能浮动区间为8.4%-18.9%,2020年中国或成为全球第三大保险市场.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一
* 美元料将录得三周来首个周线跌幅 * 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 欧元受到法国大选候选人新结联盟提振 * 比特币触及纪录高位 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月24日 - 美元周五下滑，料将录得三周以来首个周线跌幅，此前新任美国财长给“特朗普通胀行情”泼上些许冷水，此行情曾推动美元在今年稍早触及14年高位。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划。 他在上周就职以来的首次电视采访中暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。他称税改是他“首要任务”。 受此言论影响，美元指数 下跌0.2%报100.82，令周线略微下滑。 “就美元走势而言，努钦的言论不像市场预期的那么明显刺激通胀，这或许是打压美元走低的主要原因。”瑞银财富管理的汇市分析师 Geoffrey Yu表示。 “但最终在美国