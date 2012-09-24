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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:40 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月25日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,严厉打击内幕交易已成为当前证券执法工作重中之重,需社会各方积极参与,共同构建严密防备的综合防控体系.

* 其他:

--国开行[CHDB.UL]人士透露,最近已完成进一步加强金融信贷扶持光伏产业的建议,将很快提交到国家发改委.国开行将重点保证无锡尚德STP.N、天合光能(TSL.N)等12家光伏企业授信额度.

　　--记者评论:国内外经济整体低迷不支持价格水平大涨,年内通胀可能逐步回升,但预计上行步伐温和可控.

--四川省公布2012-2013年重点投资项目名录,包括2,242个项目,总投资达3.67万亿元人民币,主要涵盖基础设施、产业项目、民生工程等.

--财政部、发改委和工信部日前下发通知,在2012年10月1日至2013年9月底,高效节能台式计算机每台补贴260元.

--保监会鼓励支持汽车企业出资设立保险代理和保险经纪公司.

--财政部财科所所长贾康表示,未来结构性减税必然导致结构性增税,增税包括房产税和资源税.房产税现阶段不适合全面推行,一步到位.

--平安银行(000001.SZ)换帅,平安集团(601318.SS)(2318.HK)副董事长孙建一拟任董事长,原民生银行(600016.SS)副行长邵平任行长.

--北大中国保险与社会保障研究中心撰写的报告指出,2011-2020年间,在GDP年均增长6-10%的假设下,中国保险业年均增长率可能浮动区间为8.4%-18.9%,2020年中国或成为全球第三大保险市场.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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