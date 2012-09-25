《美国金融焦点》旧金山联储总裁料QE3明年扩展范围,2014年停止

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透旧金山9月24日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.
威廉姆斯指出,由于联储最新一轮购债行动将至少需要数月时间才能压低失业率,联储有充分理由扩充这项措施.
美联储本月开始每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),并承诺会继续购债直到劳动力市场明显改善为止.该计画被称为第三轮量化宽松(QE3).
美联储也通过卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,每月买入450亿美元长期公债,并卖出相同数量的短期公债,以压低按揭贷款等长期借款成本.卖短买长操作定于今年底到期.
威廉姆斯表示,由于目前8.1%的失业率水平到今年底时将难有明显改观,联储"可能有充分理由"保持目前的MBS购买规模,并在卖短买长操作到期后将购债范围扩展至公债.
他表示,第三轮量化宽松应该做的是压低借贷成本,比如令购买新车的成本降低.这反过来会提振销售,最终会令工厂雇佣新员工.
"就是这种良性循环会为经济健康复苏提供动力,"威廉姆斯在旧金山城市俱乐部讲话时表示.
他预期到2014年底失业率将降到7.25%,并称这一水准符合美联储有关就业市场"明显"的改善定义.
"我认为我们停止购债的时间会比2014年末提早很多,"威廉姆斯在讲话后向记者表示.
他亦称,目前处于近零水平的短期利率至少会保持到2015年中.这一说法与美联储的政策声明相呼应.
但在失业率降至经济可以支撑而又不会引发通胀压力的水平之前,美联储需要提早开始加息.这一水平目前来看大约在6%左右,长期则是5.5%左右.
威廉姆斯的看法与明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔截然不同.后者上周呼吁,只要通胀没有突破2.25%的风险,美联储就应将低利率维持到失业率降至5.5%为止.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。