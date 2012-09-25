《美国金融焦点》旧金山联储总裁料QE3明年扩展范围,2014年停止

路透旧金山9月24日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.

威廉姆斯指出,由于联储最新一轮购债行动将至少需要数月时间才能压低失业率,联储有充分理由扩充这项措施.

美联储本月开始每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),并承诺会继续购债直到劳动力市场明显改善为止.该计画被称为第三轮量化宽松(QE3).

美联储也通过卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,每月买入450亿美元长期公债,并卖出相同数量的短期公债,以压低按揭贷款等长期借款成本.卖短买长操作定于今年底到期.

威廉姆斯表示,由于目前8.1%的失业率水平到今年底时将难有明显改观,联储"可能有充分理由"保持目前的MBS购买规模,并在卖短买长操作到期后将购债范围扩展至公债.

他表示,第三轮量化宽松应该做的是压低借贷成本,比如令购买新车的成本降低.这反过来会提振销售,最终会令工厂雇佣新员工.

"就是这种良性循环会为经济健康复苏提供动力,"威廉姆斯在旧金山城市俱乐部讲话时表示.

他预期到2014年底失业率将降到7.25%,并称这一水准符合美联储有关就业市场"明显"的改善定义.

"我认为我们停止购债的时间会比2014年末提早很多,"威廉姆斯在讲话后向记者表示.

他亦称,目前处于近零水平的短期利率至少会保持到2015年中.这一说法与美联储的政策声明相呼应.

但在失业率降至经济可以支撑而又不会引发通胀压力的水平之前,美联储需要提早开始加息.这一水平目前来看大约在6%左右,长期则是5.5%左右.