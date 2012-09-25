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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:00 BJT

《美国金融焦点》旧金山联储总裁料QE3明年扩展范围,2014年停止

路透旧金山9月24日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.

威廉姆斯指出,由于联储最新一轮购债行动将至少需要数月时间才能压低失业率,联储有充分理由扩充这项措施.

美联储本月开始每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),并承诺会继续购债直到劳动力市场明显改善为止.该计画被称为第三轮量化宽松(QE3).

美联储也通过卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,每月买入450亿美元长期公债,并卖出相同数量的短期公债,以压低按揭贷款等长期借款成本.卖短买长操作定于今年底到期.

威廉姆斯表示,由于目前8.1%的失业率水平到今年底时将难有明显改观,联储"可能有充分理由"保持目前的MBS购买规模,并在卖短买长操作到期后将购债范围扩展至公债.

他表示,第三轮量化宽松应该做的是压低借贷成本,比如令购买新车的成本降低.这反过来会提振销售,最终会令工厂雇佣新员工.

"就是这种良性循环会为经济健康复苏提供动力,"威廉姆斯在旧金山城市俱乐部讲话时表示.

他预期到2014年底失业率将降到7.25%,并称这一水准符合美联储有关就业市场"明显"的改善定义.

"我认为我们停止购债的时间会比2014年末提早很多,"威廉姆斯在讲话后向记者表示.

他亦称,目前处于近零水平的短期利率至少会保持到2015年中.这一说法与美联储的政策声明相呼应.

但在失业率降至经济可以支撑而又不会引发通胀压力的水平之前,美联储需要提早开始加息.这一水平目前来看大约在6%左右,长期则是5.5%左右.

威廉姆斯的看法与明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔截然不同.后者上周呼吁,只要通胀没有突破2.25%的风险,美联储就应将低利率维持到失业率降至5.5%为止.

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