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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:45 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料维持在近期交投区间内,关注西班牙情势

2328GMT * 美元/韩元店头交易市场料开在1121韩元附近,海外市场无本金交割远期外汇(NDF)交易区间介于1122.5-1122.7 * 昨日多数交易集中在亚洲市场和伦敦盘初,其他时间交投淡静 * 市场整体人气仍然负面,短期内料不会改变 * 美联储第三轮量化宽松(QE3)引发的资金流动温和,但预计持续令美元/韩元承压 * 目前料继续在1115-1125的宽幅区间内波动,但关注周四有关西班牙的消息.(完) --编译 王兴亚; 审校 张荻

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