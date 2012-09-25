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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 08:24 BJT

〔日本个股〕夏普预计下年度净利较先前预估缩减约一半--共同社

路透东京9月25日电---共同社周二报导,现金紧张的日本夏普(6753.T)预料,截至2014年3月末的2013/14年度净利为146亿日圆(1.88亿美元),约为此前预估的一半.

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