〔全球经济〕G20代表称仅凭央行举措并不足以扶助疲弱的经济(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增更多细节)
* G20代表担忧全球经济
* 代表称"汇率战"不是大问题
* 呼吁各国政府采取更多措施支撑经济
路透墨西哥城9月24日电---20国集团(G20)代表周一表示,各国央行目前的刺激措施不足以改善疲弱的全球经济,政府必需加大力度来推动经济增长.
目前全球经济前景越发黯淡,在这一背景下,G20代表周日和周一齐聚墨西哥城.
墨西哥副财长罗德里格斯(Gerardo Rodriguez)称,欧洲央行(ECB),日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台的新一轮资产购买计划虽有助于安抚市场,但并不足够.
"(经济)环境仍令人担忧,而且可以相信,仅凭货币政策是不够的."罗德里格斯在会议场边对路透表示.
墨西哥央行委员Manuel Ramos称,欧债危机、美国即将实施财政紧缩以及新兴市场经济的放缓,这些因素所带来的下滑风险并不会因为进一步的刺激举措而消除.
"货币宽松争取了时间,但风险仍未消退,"他在会后的记者会上说道.
其他不愿具名的代表称,鉴于全球经济前景越发令人担忧,曾遭新兴市场诟病的美联储买债计划虽不受欢迎,但却是必要之举.
罗德里格斯呼吁,由于前景恶化,各国政府应加快实施6月G20峰会上承诺的提振需求、支撑经济成长和降低失业率的措施.不过对于许多国家而言,其行动的空间有限.
**"汇率战"不是大问题**
代表们表示,新兴市场经济体并不认为可能重燃的"汇率战"是个大问题.央行推出刺激政策的同时各国尽力避免低成本资金流入推升本币,因而引发"汇率战".
此次会议前,巴西誓言决不让发达经济体的积极货币刺激政策推高雷亚尔.但G20官员则表示,其它新兴经济体并未表达过类似担忧.
"外界对于货币宽松行动几乎没有什么异议,因为本应采取的其它措施并没有采取,所以才由央行出面行动."一名G20官员在会上暗示.
"有人认为这次的溢出效应应该会小于上次."
墨西哥的罗德里格斯表示,各国已同意改善贸易和提高市场透明度,这或将有助于应对粮食和大宗商品价格上涨的问题.粮食和商品价格上涨推升了通胀率.
当话题转到国际货币基金组织(IMF)配额改革时,罗德里格斯称各方普遍认为国内生产总值(GDP)应该在新兴市场的IMF投票权问题上起更重要的作用.(完)
--编译 孙茉莉/梁睿雪;审校 郑茵
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