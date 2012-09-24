〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超10万股

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
路透东京9月25日电---以下为日本股市周二开市前,七家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 买单 17.6 卖单 17.5 --------------- 净买单 0.1 (完) --编译 兰秀娟;审校 张荻
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一
* 美元料将录得三周来首个周线跌幅 * 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 欧元受到法国大选候选人新结联盟提振 * 比特币触及纪录高位 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月24日 - 美元周五下滑，料将录得三周以来首个周线跌幅，此前新任美国财长给“特朗普通胀行情”泼上些许冷水，此行情曾推动美元在今年稍早触及14年高位。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划。 他在上周就职以来的首次电视采访中暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。他称税改是他“首要任务”。 受此言论影响，美元指数 下跌0.2%报100.82，令周线略微下滑。 “就美元走势而言，努钦的言论不像市场预期的那么明显刺激通胀，这或许是打压美元走低的主要原因。”瑞银财富管理的汇市分析师 Geoffrey Yu表示。 “但最终在美国