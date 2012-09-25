〔中国金融〕国开行拟重点确保无锡尚德等12家光伏企业授信额度--报载

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京9月25日电---中国证券报周二报导引述中国国家开发银行[CHDB.UL]人士透露,该行最近完成关于进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议,将很快提交到国家发改委,据悉其拟重点确保包括无锡尚德STP.N等12家光伏企业授信额度.
报导并援引上述人士表示,"该项建议明确,将继续加强对国内具有规模和技术优势企业的信贷支持,确保年初制定的贷款资金计划落实到位.国开行将重点确保行业内'六大六小'12家优势企业授信额度,其余光伏企业贷款将受到严控."
其中"六大"是指已成规模和品牌实力的龙头,"六小"指拥有自主知识产权的科技型企业.上述12家企业除包括无锡尚德、保定英利和天合光能等龙头企业外,海润光伏、超日太阳和阳光电源等A股上市公司也位列其中.
这位人士指出,针对此前国开行扶持光伏企业发展经验,初步明确未来国开行信贷扶持的原则包括,单纯扩充制造业产能项目融资将不予考虑;科技型公司贷款将适度优先.
"目前国家提出鼓励推进行业兼并重组,国开行将在信贷支持方面优先向光伏行业优势企业兼并重组中小企业融资需求适度倾斜."他说.
随着太阳能电池板订单萎缩及价格下跌,中国太阳能(光伏)企业在沉重的债务负担下苦苦挣扎,不禁使人揣测许多企业可能会被迫通过收购或合并寻求新资金注入.
尚德电力(Suntech Power)STP.N可能要面临数亿美元的新增债务,之前该公司爆出可能被合作伙伴欺诈,而其他太阳能企业,比如赛维LDK太阳能LDK.N、晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合光能(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)的日子也不好过.[ID:nSB1726374](完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。