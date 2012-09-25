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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:03 BJT

《汇市简讯》美元指数小幅升向重要的20日移动均线切入位80.13

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* 空头回补仍在继续,因风险偏好下滑

* 五日以及10日移动均线出现金叉,预示会出现更强劲反弹

* 日线动能指标发出好坏不一的讯号

* 若能收在20日移动均线切入位80.13上方,将结束下行趋势

* 相关图表:(link.reuters.com/jaf82t)(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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