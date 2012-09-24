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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:57 BJT

〔中国新股〕中原证券拟发行约6亿A股,募资规模约30亿元--IFR

路透9月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，A股市场迎来第五家排队上市券商。中原证券已向证监会递交上交所上市申请，齐鲁证券担任保荐人。

据接近是项交易人士称，中原证券拟发行约6亿股，募资规模约在30亿元人民币（4.76亿美元）左右。此前，国信证券、东方证券、东兴证券、以及第一创业证券均已递交上市申请。(完)

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--整理 张喜良; 审校 黄凯

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