《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行宣布利率决定并召开记者会(1200).
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日).
安卡拉--土耳其央行发表9月18日货币政策委员会会议记录.
9月26日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
9月27日(四)
雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.
9月28日(五)
波哥大--哥伦比亚央行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
10月2日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。