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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:06 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行宣布利率决定并召开记者会(1200).

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日).

安卡拉--土耳其央行发表9月18日货币政策委员会会议记录.

9月26日(三)

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.

9月27日(四)

雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.

布拉格--捷克央行召开货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.

9月28日(五)

波哥大--哥伦比亚央行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

10月1日(一)

暂无重要经济事件.

10月2日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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