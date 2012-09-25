《全球主要国家债券发行预告》--9月25日-10月2日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透9月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/25 意大利 标售零息BTPei债券
9/25 0130 日本 流动性供给标售
9/25 西班牙 三个月和六个月期国库券
9/25 1530 美国 四周期国库券
9/25 1700 美国 两年期公债
9/25 加拿大 86亿加元 2013年1月4日到期的99天期国库券
9/25 加拿大 32亿加元 2013年3月28日到期的182天期国库券
9/25 加拿大 32亿加元 2013年9月26日到期的364天期国库券
9/26 意大利 2013年3月28日到期的六个月期BOT债券
9/26 加拿大 两年期公债
9/26 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/26 1700 美国 五年期公债
9/27 意大利 中长期公债标售
9/27 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/27 0130 日本 两年期公债
9/27 1700 美国 七年期公债
9/28 英国 国库券
10/1 1530 美国 13周期和26周期国库券
10/2 1530 美国 四周期国库券
10/2 英国 传统公债
10/2 0130 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。